Barraud, N. et al.: Cephalosporin-3-Diazeniumdiolates: Targeted NO-Donor Prodrugs for Dispersing Bacterial Biofilms. In: Angewandte Chemie International Edition 51, S. 9057-9060, 2012

Koo, H. et al.: Targeting Microbial Biofilms: Current and Prospective Therapeutic Strategies. In: Nature Reviews Microbiology 15, S. 740-755, 2017

Lemire, J. A. et al.: Antimicrobial Activity of Metals: Mechanisms, Molecular Targets and Applications. In: Nature Reviews Microbiology 11, S. 371-384, 2013

Petrova, O. E., Sauer, K.: Escaping the Biofilm in More than One Way: Desorption, Detachment or Dispersion. In: Current Opinion in Microbiology 30, S. 67-78, 2016

Stoodley, P. et al.: Biofilms as Complex Differentiated Communities. In: Annual Review of Microbiology 56, S. 187-209, 2002