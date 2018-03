Eine spezielle Behandlung mit Chemikalien, Hitze und Druck macht Holz steifer und fester als viele Spezialstähle, berichtet ein Team um Jinwei Song von der University of Maryland. Bei dem Verfahren kochen die Forscher den Baustoff zunächst in einer Salzlauge, anschließend lassen sie unter Hitze und Druck dessen Poren kollabieren. Durch den Prozess wird das Holz dreimal so dicht wie das natürliche Material; seine Steifigkeit und spezifische Festigkeit steigen auf mehr als das Zehnfache. Weil das so behandelte Holz immer noch leichter ist als Stahl und andere Legierungen, könnte es für manche Anwendungen besser geeignet sein …