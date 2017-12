Eine ungewöhnlich lang andauernde Supernova stellt Wissenschaftler vor ein Rätsel. Im September 2014 erspähten Astronomen am kalifornischen Palomar-Observatorium die Sternexplosion in einer etwa 500 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie. Zunächst hielten sie das Ereignis für eine Supernova vom Typ II-P: Bei dieser kollabiert ein schwerer Stern und schleudert dabei seine äußeren Schichten ins All, die sich rasant ausbreiten und für un­gefähr 100 Tage große Mengen Strahlung ab­geben …