Ob in Anti-Stress-Ratgebern, in Gesundheitskursen oder in der Psychotherapie: Achtsamkeitsmeditation erscheint heute als Wundermittel gegen viele psychische Beschwerden, darunter Burnout, Angststörungen und Depressionen. Mittlerweile hat Achtsamkeit auch weltweit Einzug in Schulen gehalten – in Form von Übungen im Unterricht oder ganzen Trainingsprogrammen. Im Hier und Jetzt zu leben, soll aufgewühlte Teenagerseelen beruhigen und größeren Turbulenzen vorbeugen. Doch während die Wirksamkeit der Methode bei Erwachsenen gut belegt ist, fußt ihr Einsatz bei Jugendlichen auf einer dünnen wissenschaftlichen Grundlage, wie eine australische Studie zeigt …