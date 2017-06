Bei Patienten in einer manischen Phase gehen Therapeuten meist davon aus, dass bald eine Depression folgen wird. Denn die bipolare Störung, bei der sich ein stark erhöhter Antrieb und Niedergeschlagenheit abwechseln, tritt viel häufiger auf als eine Manie allein. Wie Psychiater um Mark Olfson von der Columbia University in New York nun herausfanden, ist diese Kopplung aber offenbar nicht so exklusiv wie lange angenommen …