Linda T. Elkins-Tanton ist Planetengeologin und beschäftigt sich vor allem mit der Entwicklung erdähnlicher Planeten. Sie ist Direktorin der School of Earth and Space Exploration an der Arizona State University und Leiterin der geplanten Mission Psyche, die 2023 eine Sonde zum gleichnamigen Asteroiden starten soll.

Auf einen Blick Unruhige Nachbarschaft 1 Bislang stellten sich Wissenschaftler die Entwicklung des Sonnensystems als ein allmähliches und stetiges Wachstum von kleinen, kalten Gesteinsbrocken zu Planeten vor. 2 Jüngste Untersuchungen deuten allerdings darauf hin, dass große Objekte bereits früh aus Kollisionen zwischen äußerst heißen und differenzierten Himmelskörpern hervorgegangen sind. 3 Um diese Hypothese zu überprüfen, schicken Forscher 2023 eine Sonde zu dem Asteroiden Psyche, der vermutlich der Kern eines solchen Planetenvorläufers ist, dessen Gesteinshülle bei Kollisionen verloren ging.

Ich verließ gerade einen Unterrichtsraum am Massachusetts Institute of Technology, in dem ich mit Studenten über die Entstehung von Planeten diskutiert hatte, als mich mein Kollege Ben Weiss aufhielt. Er untersucht den Magnetismus von Gesteinsbrocken aus dem All – und war sehr aufgewühlt. Weiss zerrte mich den Flur entlang in sein Büro und zeigte mir gerade erhobene Daten eines dieser Objekte, des Allende-Meteoriten. Seine neuen Informationen sollten nahezu alles verändern, was Planetengeologen bisher über unser Sonnensystem zu wissen glaubten.

Der Allende-Meteorit war 1969 über Mexiko in einer gewaltigen Feuerkugel in der Atmosphäre explodiert und in zahllosen Bruchstücke zur Erde gestürzt. Er enthält mit die älteste bekannte Materie unseres Sonnensystems. Weiss und ich trafen uns 2009. Im Herbst jenes Jahres hatten er und sein Team gezeigt, dass der Meteorit Spuren eines früheren Magnetfelds enthält. Das war überraschend, denn solche Felder konnte nach damaliger Ansicht nur ein magnetischer Dynamo aus heißem, flüssigem Metall im Inneren eines Planeten hervorbringen. So entsteht auch das irdische Magnetfeld. Doch vom Allende-Meteoriten nahmen die Forscher an, dass es sich um das Fragment eines nur leicht warmen so genannten Plane­tesimals handelte: eines Planetenbausteins in einer viel früheren Phase des Sonnensystems. Dieses Planetesi­mal, dachten die Wissenschaftler, hätte niemals heiß genug sein können, um das in ihm enthaltene Metall zu schmelzen. Weiss fragte sich: Wie konnte es dann bloß von magnetischen Feldern durchzogen worden sein? …