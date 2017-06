Loki Patera ist der stärks­­te aktive Vulkan des Sonnensystems. Er befindet sich auf dem Jupitermond Io und verblüfft Astronomen seit Jahrzehnten. Denn die kraterähnliche Vertiefung, in deren Mitte eine Insel aus einem Lavasee ragt, ändert immer wieder ihr Aussehen. Forscher vermuten, dass aus der Tiefe aufsteigendes Magma die Oberfläche des Sees alle paar Jahre umwälzt.

Nun glaubt ein Team um Katherine de Kleer von der University of California in Berkeley, den Prozess im Detail verstanden zu haben. Die Region wird demnach regelmäßig von gewaltigen Lavawellen durchwalzt. Die Forscher nutzten ein besonderes astronomisches Ereignis für ihre Beobachtung: Am 8. März 2015 zog der Jupitermond Europa aus unserer Sicht vor seinem Nachbartrabanten Io vorbei und verdeckte dabei zeitweise den 200 Kilometer messenden Lavasee. Mit dem Large Binocular Telescope im US-Bundesstaat Arizona registrierten die Astronomen die Lichtkurve während dieses Transits. Dank den so gewonnenen Daten konnten sie eine präzise Temperaturkarte der Region erstellen …