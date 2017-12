2014 behauptete der türkische Präsident Erdogan, muslimische Seefahrer hätten Amerika bereits 1178 entdeckt, also mehr als 300 Jahre vor Christoph Kolumbus. Das folgerte Erdogan aus einem Tagebucheintrag des italienischen Seefahrers, in dem dieser vermeintlich von einer Moschee in der Neuen Welt berichtet hatte; tatsächlich jedoch hatte Kolumbus einen kubanischen Hügel mit der Wölbung einer Moschee-kuppel verglichen. Historiker sind sich einig, dass Erdogans Äußerung haltlos ist; dennoch wirft die Seefahrts­geschichte der islamischen Welt noch immer Fragen auf …