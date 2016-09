Childress, L. et al.: Atom-Like Crystal Defects: From Quantum Computers to Biological Sensors. In: Physics Today 67, S. 38 – 43, 2014

Debnath, S. et al.: Demonstration of a Small Programmable Quantum Computer with Atomic Qubits. In: Nature 536, S. 63 – 66, 2016

Devoret, M. H., Schoelkopf, R. J.: Superconducting Circuits for Quantum Information: An Outlook. In: Science 339, S. 1169 – 1174, 2013