Ein zum Teil künstliches Bakterium erzeugt Pro­­teine mit Hilfe eines menschengemachten neuen Basenpaars im Erbgut, berichtet eine Arbeitsgruppe um Floyd E. Romesberg vom Scripps Research Institute in Kalifornien. Das Team hatte bereits 2014 Schlagzeilen gemacht, als es das künstliche Basenpaar dNaM-dTPT3 zusätzlich zu A-T und C-G in das Erbgut des Bakte­riums Escherichia coli einfügte. Zu jener Zeit waren die beiden neuen Buchstaben jedoch noch funktionslos. Mit der jetzt vorgestellten Technik ändert sich das: Nun sind die Buchstaben Teil von zwei neuen Basenkombinationen ("Codons"), welche die Aminosäuren Propargyllysin (PrK) und Azidophenylalanin (pAzF), die nicht in natürlichen Eiweißstoffen vorkommen, in Proteine einbauen …