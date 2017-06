Heute muss das Entfernen von Weisheitszähnen nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Zumal, wenn der Patient das Glück hat, einem Zahnarzt wie Hubertus von Treuenfels zu begegnen. Wer bei Treuenfels den Mund aufmacht, gewährt jedenfalls tiefere Einblicke in seine körperlich-psychischen Befindlichkeiten als andernorts üblich. Es gibt nämlich Zusammenhänge, die von den Zähnen bis hin zu den Zehen reichen. Kein anderes Organ ist gleichzeitig an so vielen Funktionen – und somit auch Fehlfunk­tionen – des menschlichen Organismus beteiligt wie der Mund. Um so erstaunlicher, dass es bislang kaum einen Gesundheitsratgeber gibt, der dieses faszinierende und immer noch weitgehend unbekannte Wechselspiel von Mund, Körper und Psyche behandelt. Dieses emp­fehlenswerte Buch schließt die Lücke …