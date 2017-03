Neue Serie: Kultbauten der Weltgeschichte

Seit Jahrtausenden gehen Menschen an die Grenzen des Möglichen, um Ahnen, Herrscher und Götter mit Bauwerken und Denkmälern zu ehren. Was trieb beispielsweise steinzeitliche Jäger und Sammler an, Kultstätten aus steinernen Kolossen zu errichten? Vielleicht glaubten sie, dem Verlangen von Verstorbenen oder Geistern zu folgen. Oder entspricht Monumentalität einem Grundbedürfnis des Menschen nach Erinnerungsorten, die ihnen einen generationenübergreifenden Halt bieten?