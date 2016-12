Startseite » Biologie » Wahrnehmungsforschung im tiefsten Dschungel Boliviens

Kognition : Es muss nicht immer Wohlklang sein Die Tsimane, ein indigenes Volk Boliviens, unterscheidet nicht zwischen konsonanten und dissonanten Zweiklängen – eine essenzielle Polarität in der westlichen Musiktradition. Doch bestätigt dieser Befund tatsächlich, dass deren Wahrnehmung nicht angeboren, sondern kulturell erworben ist? Klaus-Dieter Linsmeier ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und dort Koordinator Archäologie Geschichte. Seine Themenschwerpunkte sind Angewandte Naturwissenschaften, Archäologie und Alte Geschichte.

© McDermott, J.H. et al.: Indifference to dissonance in native Amazonians reveals cultural variation in music perception. In: Nature 535, S. 547-550, 2016, fig. 1b; mit frdl. Gen. von Josh McDermott

(Ausschnitt)