Ashton-James, C. E. et al.: Parents Reap What They Sow: Child-Centrism and Parental Well-Being. In: Social Psychological and Personality Science 4, S. 635-642, 2013

Batthyány, A.: Die Überwindung der Gleichgültigkeit: Sinnfindung in einer Zeit des Wandels. Kösel, München 2017 (erscheint im Oktober)

Bunderson, J. S., Thompson, J. A.: The Call of the Wild: Zookeepers, Callings, and the Double-edged Sword of Deeply Meaningful Work. In: Administrative Science Quarterly 54, S. 32-57, 2009

Fairlie, P.: Meaningful Work, Employee Engagement, and Other Key Employee Outcomes: Implications for Human Resource Development. In: Advances in Developing Human Resources 13, S. 508-525, 2011

Hofer, J. et al.: For the Benefit of Others: Generativity and Meaning in Life in the Elderly in Four Cultures. In: Psychology and Aging 29, S. 764-775, 2014

Kim, J. et al.: Pleasure Now, Meaning Later: Temporal Dynamics Between Pleasure and Meaning. In: Journal of Experimental Social Psychology 55, S. 262-270, 2014

Kim, J. et al.: Investing in the Real Me: Preference for Experiential to Material Purchases Driven by the Motivation to Search for True Self-Knowledge. In: Self and Identity 15, S. 727-747, 2016

Oishi, S., Diener, E.: Residents of Poor Nations Have a Greater Sense of Meaning in Life than Residents of Wealthy Nations. In: Psychological Science 25, S. 422–430, 2014

Schlegel, R. J., Hicks, J. A.: Reflections on the Scientific Study of Meaning in Life. In: Journal of Constructivist Psychology 30, S. 26-31, 2017

Schnell, T.: Psychologie des Lebenssinns. Springer, Heidelberg 2016

Schnell, T.: The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to Demographics and Well-Being. In: The Journal of Positive Psychology 4, S. 483-499, 2009