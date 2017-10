Während des Amerikanischen Bürgerkriegs versuchten die Südstaaten, die Seeblockade der Nordstaatenflotte mit einer neuen Generation von Kleinst-U-Booten zu brechen. Am Bug der zwölf Meter langen und per Handkurbel angetriebenen "H. L. Hunley" war eine Stange mit einem Spierentorpedo befestigt. In ihm steckten 61 Kilogramm Schwarzpulver, das bei Kontakt mit einem feindlichen Schiff explodieren sollte. Tatsächlich versengte die "Hunley" auf diese Weise im Februar 1864 das Dampfsegelschiff "USS Housatonic", ging dabei aber selbst aus ungeklärten Gründen unter …