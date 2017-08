Literaturtipps

Bloom, P.: Against Empathy. Bodley Head, London 2016

Der Psychologe Paul Bloom wendet sich gegen die Idealisierung der Empathie - und setzt ihr das Konzept des "rationalen Wohlwollens" (rational compassion) entgegen.

Breithaupt, F.: Die dunklen Seiten der Empathie. Suhrkamp, Berlin 2017

Ausführliche Darstellung der negativen Seiten menschlichen Mitgefühls

Quellen

Batson, C. D. et al.: Is Empathetic Emotion a Source of Altruistic Motivation?. In: journal of Personality and Social Psychology 40, S. 290-302, 1981

Cameron, D. C. et al.: Deconstrusting Empathy: A motivational Frmawork for the apparent limits of Empathy. In: Open Science Framework, 2017

Konrath, S. et al.: Changes in Dispositional Empathy in American College Students over Time: A Meta-Analysis. In: Personality and Social Psychology Review 15, S. 180-198, 2011

Schumann, K. et al.: Addressing the Empathy Deficit: Beliefs about the Malleability of Empathy Predict Effortful Responses When Empathy is Challenging. Journal of Personality and Social Psychology 107, S. 475-493, 2014