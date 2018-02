Der unsichtbare Gorilla

Auf einen Blick Ups! Konzentrieren wir uns stark auf einen Gegenstand, blenden wir das Drumherum häufig aus. Einen eindrucksvollen Beleg dafür liefert das Phänomen der Aufmerksamkeitsblindheit. Sollen die Probanden mitzählen, wie oft sich die Spieler eines Basketballteams den Ball zupassen, so entgeht zirka jedem zweiten Teilnehmer ein Mann im Affenkostüm, der durchs Bild läuft. Der subjektive Eindruck der Geschlossenheit und Vollständigkeit der Umwelt wird von unserem Wahrnehmungsapparat künstlich erzeugt. In Wahrheit sehen wir oft nur, was wir erwarten.

Sommer 1999: In einem Seminarraum der Harvard-Universität bereiten die Psychologen Daniel Simons und Christopher Chabris ein Experiment mit ihren Studierenden vor. "Schauen Sie sich bitte das Video an, das ich Ihnen gleich vorspielen werde", erklärt Chabris. "Sie werden zwei Basketball spielende Mannschaften sehen, eine in weißen Trikots und eine in schwarzen. Achten Sie auf das Team in Weiß, und zählen Sie genau mit, wie oft sich die Spieler den Ball zupassen." Die Probanden sehen sich den Film an: Es ist nicht einfach, den Ball zu fixieren, der von einer Seite des Bildschirms zur anderen springt. Trotzdem sind die meisten davon überzeugt, dass sie alle Pässe mitzählen konnten.

"Und was sagen Sie zu dem Gorilla?", fragt Chabris am Ende der Vorführung. Die Teilnehmer blickten ihn verdutzt an. Als sie das Video nochmals betrachten, stellen sie erstaunt fest, dass eine Person im Gorilla-Kostüm sich von rechts unter die Spieler mischt. In der Bildmitte bleibt der Maskierte stehen, trommelt sich ein paar Mal auf die Brust und verschwindet dann nach links aus dem Blickfeld …