Chinesische Physiker haben einen Weltrekord im Bereich der Quantenkommunikation aufgestellt. Von einem Satelliten aus sendeten sie miteinander verschränkte Photonen zu zwei Bodenstationen, die 1203 Kilometer voneinander entfernt sind. Bisher lag die maximale Distanz für solch eine Verschränkung bei gut 100 Kilometern.

Bei dem Phänomen der Verschränkung handelt es sich um eine fragile Verknüpfung zweier Objekte im Mikrokosmos. Misst ein Experimentator den quantenphysikalischen Zustand eines der Teilchen, legt er damit automatisch auch den des verschränkten Partners fest – egal wie weit beide Partikel voneinander entfernt sind. In der Realität ist es aber schwierig, solch eine Verbindung über große Strecken aufrechtzuerhalten. Sowohl in den besten verfügbaren Glasfaserkabeln als auch in Luft stoßen Lichtteilchen auf Atome, was die Verschränkung auflösen kann …