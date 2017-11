Was macht Blüten für Hummeln attraktiv? Schon länger gehen Biologen davon aus, dass vor allem Form und Farbe einer Pflanze die Bestäuber anzieht. Frühere Studien haben hierzu jedoch eine Frage aufgeworfen: Hummeln nehmen lediglich Blau als Farbe wahr, fliegen völlig anders kolorierte Blüten aber mitunter genauso gerne an. Nun glaubt eine Forschergruppe um Edwige Moyroud von der University of Cambridge diesen vermeintlichen Widerspruch auflösen zu können: Offenbar sorgen unregelmäßige Nanostrukturen in der Oberfläche von Blütenpflanzen dafür, dass diese – unabhängig von ihrer eigentlichen Farbe – blau schimmern. Menschen können das Farbenspiel lediglich bei dunklen Blüten erkennen. Das Sinnesorgan der Insekten spricht dagegen sehr stark auf den blauen Schein an …