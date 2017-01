Amalric, M., Dehaene, S.: Origins of the Brain Networks for Advanced Mathematics in Expert Mathematicians. In: Proceedings of National Academy of Science 113, S. 4909-4917, 2016

Aydin, K. et al.: Increased Gray Matter Density in the Parietal Cortex of Mathematicians: A Voxel-Based Morphometry Study. In: American Journal of Neuroradiology 28, S. 1859–1864, 2007

Evans, T.M. et al.: Brain Structural Integrity and Intrinsic Functional Connectivity Forecast 6 Year Longitudinal Growth in Children's Numerical Abilities. In: The Journal of Neuroscience 35, S.11743–11750, 2015

Pesenti M, et al.: Mental Calculation in a Prodigy is Sustained by Right Prefrontal and Medial Temporal Areas. In: Nature Neuroscience 4(1), S. 103–107, 2001