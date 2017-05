Gordon, A. L. et al.: A Seasonal Cycle in the Export of Bottom Water from the Weddell Sea. In: Nature Geoscience 3, S. 551–556, 2010

Landschützer, P. et al.: The Reinvigoration of the Southern Ocean Carbon Sink. In: Science 349, S. 1221–1224, 2015

Le Quéré, C. et al.: Saturation of the Southern Ocean CO2 Sink Due to Recent Climate Change. In: Science 316, S. 1735–1738, 2007

Purkey, S. G., Johnson, G. C.: Warming of Global Abyssal and Deep Southern Ocean Waters between the 1990s and 2000s: Contri­butions to Global Heat and Sea Level Rise Budgets. In: Journal of Climate 23, S. 6336–6351, 2010

Rintoul, S. R. et al.: Ocean Heat Drives Rapid Basal Melt of the Totten Ice Shelf. In: Science Advances 2, e1601610, 2016