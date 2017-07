© H. Joachim Schlichting

(Ausschnitt)

Eines der zugleich markantesten und dennoch wohl am wenigsten bekannten urbanen Lichtphänomene ist das Lichtkreuz im Lichtkreis. Hat man es erst einmal bemerkt, wundert man sich, dass es einem nicht schon früher aufgefallen ist. Es ist eigentlich kaum zu übersehen. An jedem klaren Tag, vor allem morgens und abends bei tief stehender Sonne, sind die Fronten mancher Häuserblocks geradezu übersät von diesen Erscheinungen – besonders dann, wenn die Straße in Nord-Süd-Richtung verläuft. Im Internet findet man viele esoterische Deutungen, von göttlichen Zeichen bis hin zu UFO-Erscheinungen. In diesen Zusammenhang passt ein Zitat des Experimentalphysikers Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799): "Man spricht viel von Auf­klärung, und wünscht mehr Licht. Mein Gott was hilft aber alles Licht, wenn die Leute entweder keine Augen haben, oder die, die sie haben, vorsätzlich verschließen." …