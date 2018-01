Über welche Ländergrenzen hinweg laufen die meisten Tweets? Wo liegen Gegenden, auf die niemand Anspruch erhebt? Welche Bevölkerung konsumiert am wenigsten Zucker? In welchem Land gibt es die meisten Religionen, und wo ist das Meer noch unerforscht? Solche und ähnliche Fragen – insgesamt 50 – beantwortet der Autor und Geograf Alastair Bonnett in seinem Buch. Hierfür präsentiert er jeweils eine großformatige, doppelseitige Weltkarte mit zwei zugehörigen Seiten Text. Wer den Bildband einmal aufgeschlagen hat, kann sich nicht mehr davon losreißen, immer weiter zu blättern und Neues zu entdecken.