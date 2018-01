In Zeiten allgemeiner Verunsicherung und Zukunftsangst platziert Ranga Yogeshwar sein neues Werk "Nächste Ausfahrt Zukunft" genau richtig. Der Wissenschaftsjournalist, dem geneigten Leser aus diversen TV-Sendungen bekannt, entfaltet in seinem Buch ein Panorama der Zukunftsthemen: künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung, (Total-)Überwachung, Stimmbiometrie. Mittels didaktischer Reduktion und griffiger Formulierungen bringt er komplexe Themen den Lesern gekonnt nahe. Die deterministische Funktionslogik von Algorithmen auf Partnerbörsen bringt er beispielsweise so auf den Punkt: "If Partner geeignet, then abspeichern, else löschen." …