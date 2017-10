Das Zika-Virus richtet schwere Schäden im Gehirn ungeborener Kinder an, könnte künftig jedoch auch zu einer Waffe gegen Krebs werden: Wie Wissenschaftler um Zhe Zhu an der University of California in San Diego nun beobachtet haben, greift das Virus beim normalerweise unheilbaren Glioblastom gerade jene Zellen an, die klassischen Behandlungen oft widerstehen …