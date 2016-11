Gerhard Schwehm war Projektwissenschaftler bei der Giotto- und der Rosetta-Mission. Er leitete unter anderem die Abteilungen Planetary Missions und Solar System Science Operations der ESA. In seinem Ruhestand engagiert er sich in der Planetary Protection Working Group.

Auf einen Blick Zurück zum Ursprung 1 Kometen enthalten unverändertes Material aus den Anfängen des Sonnensystems. Aus der Analyse der Materie von Tschurjumow-Gerasimenko hoffen Forscher, etwas über seine Entwicklung zu lernen. 2 Die Sonde Rosetta hat den Kometen Tschurjumow-Gerasimenko mehr als zwei Jahre begleitet, seine Aktivität aufgezeichnet und einen Lander auf ihm abgesetzt. 3 Die Auswertung sämtlicher Messergebnisse steht noch aus. Doch schon jetzt haben die Forscher Neues über den Ursprung von Kometen erfahren.

Am 30. September 2016 um 13.19 Uhr MESZ traf das letzte Signal von Rosetta im Bodenkontrollzentrum ESOC der ESA in Darmstadt ein. Die Raumsonde war aus 20 Kilometer Höhe im freien Fall auf 67P/Tschurjumow-Gerasimenko niedergegangen. Damit endete eine gut zwölfjährige Reise durch das innere Sonnensystem und eines der ambitioniertesten Wissenschaftsprojekte der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

Die Planungen für die Rosetta-Mission begannen bereits lange vorher, als die Giotto-Sonde zum Kometen Halley noch in Kourou auf ihren Start wartete. Am 22. Mai 1985 traf sich eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, um für die ESA einen Vorschlag für eine so genannte planetare Cornerstone-Mission im Rahmen des auf lange Zeit angelegten Programms "Horizon 2000" auszuarbeiten. Anders als mit Giotto wollte man diesmal nicht nur an einem Kometen vorbeifliegen, sondern Materialproben von seinem Kern entnehmen und diese zur Erde bringen – ein lang gehegter Traum der Kometenforscher wie auch der Kosmochemiker, denn in Kometen sollte das ursprüngliche Material aus den Anfängen des Sonnensystems noch weitgehend unverändert vorliegen. …