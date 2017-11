Mehr Himmelskörper als bisher angenommen könnten von einem Ring umgeben sein. Darauf deutet eine Entdeckung aus dem Kuipergürtel am Rand des Sonnensystems hin: Astronomen um José Luis Ortiz vom andalusischen Institut für Astrophysik haben dort den bereits länger bekannten Zwergplaneten Haumea beobachtet und dabei Hinweise auf einen etwa 70 Kilometer breiten Reif aus Bröckchen aufgespürt, der den Himmelskörper umgibt.

Bislang gingen Wissenschaftler davon aus, dass in erster Linie große Gasplaneten Ringe haben. Zwar sind solche in den vergangenen Jahren auch bei einigen Asteroiden im Umfeld der Gasriesen, den so genannten Zentauren, aufgetaucht. Dass jedoch deutlich größere Felsbrocken ebenfalls von solch einem Kranz umgeben sind, hatten die Forscher nicht unbedingt erwartet …