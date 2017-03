Ob es angemessen ist, sein Kind bei den ersten Anzeichen von Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsproblemen gleich medikamentös behandeln zu lassen, muss wohl jeder Elternteil für sich entscheiden. Während Ärzte noch mit der Frage ringen, ob die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) überhaupt eine Krankheit ist oder nicht, haben Forscher nun die Spätfolgen einer Therapie mit Wirkstoffen wie Methylphenidat, das in Ritalin enthalten ist, untersucht. Sie stellten fest, dass durchgehend bis ins Erwachsenenalter behandelte junge Menschen keineswegs symptomfrei sind – dafür aber um einige Zentimeter kleiner als Gleichaltrige ohne ADHS-Diagnose. Die Forscher betonen, dass diese Hypothese noch intensiver geprüft werden muss – womöglich unterschieden sich die schwersten ADHS-Fälle zu stark von den Vergleichsgruppen.

Die Untersuchung von John Swanson und Kollegen greift auf Daten aus der Multimodal Treatment Study zurück, die zwischen 1994 und 2013 durchgeführt wurde. Nachdem die sieben- bis zehnjährigen ADHS-Patienten 14 Monate lang verschiedene Therapien absolviert hatten, wurden 515 davon für weitere 16 Jahre begleitet. Zusätzlich wurden ihre Daten mit jenen von 258 Mitschülern ohne ADHS-Symptome verglichen.

In regelmäßigen Abständen gaben die Eltern Auskunft darüber, ob und in welchem Ausmaß ihre Kinder im Jugendalter weiterhin Medikamente eingenommen hatten. Die Forscher bildeten drei Gruppen: jene, die konsequent eine höhere Dosis einnahmen, jene, die ab und zu eine höhere Dosis einnahmen, und jene, die in allen Untersuchungsintervallen höchstens eine kleine Medikamentenmenge schluckten. 12, 14 und 16 Jahre nach Beginn der Multimodal Treatment Study mussten sowohl die Eltern als auch die Betroffenen angeben, wie schwer wiegend die ADHS-Symptome waren.

Bei der Analyse der Daten erkannten die Forscher ein Muster, das in weiteren Studien noch überprüft werden muss: Die langfristigen Therapieerfolge schienen nicht so groß zu sein wie erhofft. Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivität bestanden bis ins Erwachsenenalter fort, wobei Eltern die Symptome stärker einschätzten als ihre Kinder. Auch eine besonders konsequente Einnahme der Medikamente brachte keine besseren Ergebnisse – verursachte dafür aber größere Kosten, meinen die Forscher: Denn die anhaltende medikamentöse Therapie wies einen statistischen Zusammenhang mit dem Größenwachstum auf.

Wer Medikamente einnimmt, wächst weniger

In Bezug auf die Größe stellten die Forscher mehrere Vergleiche an: Sie berechneten, dass Kinder mit ADHS im Erwachsenenalter im Mittel um 1,29 cm kleiner als ihre Klassenkollegen ohne ADHS waren. Jene, die dauerhaft oder zumindest ab und an eine höhere Dosis an Medikamenten eingenommen hatten, waren um 2,55 cm kleiner als jene jungen ADHS-Patienten, die fast ohne medikamentöse Behandlung ausgekommen waren. Ein letzter Gruppenvergleich stellte noch einmal klar, dass eine höhere Dosis das Wachstum stärker hemmt: Kinder, die regelmäßig Pillen schluckten, waren im Schnitt um 2,36 cm kleiner als jene Kinder, die nur ab und zu eine höhere Dosis einnahmen. Trotz ihrer geringeren Größe brachten die ADHS-Patienten im Erwachsenenalter aber fast fünf Kilo mehr auf die Waage als die jungen Erwachsenen der Kontrollgruppe.

Die Forscher geben zu bedenken, dass ihre Berechnung jedoch verzerrt sein könnte: Denn die Kinder in der kaum behandelten ADHS-Gruppe sowie in der Kontrollgruppe waren größer als der Durchschnitt. Gleichzeitig verweisen sie auf eine Studie, die zeigte, dass Kinder mit der Diagnose ADHS schon vor Beginn der Behandlung einen Zentimeter kleiner waren als Gleichaltrige – weitere Forschung ist nötig, um herauszufinden, ob schwer Betroffene generell weniger groß werden.