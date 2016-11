© iStock / Leamus

Der eisige Norden Amerikas war als Einwanderungsziel schon immer beliebter als man annehmen könnte: Genanalysen zeigten bereits, dass sich in den letzten 6000 Jahren gleich vier Wellen von unterschiedlichen Zuwanderern aus Sibirien aufgemacht hatten, die Weiten zwischen Alaska und Grönland zu besiedeln. Zwar finden sich nur in der modernste Gruppe, den Träger der Thule-Kultur, die direkten genetischen Vorfahren der heutigen Inuit – aber auch die weit älteren, später verschwundenen Paläo-Eskimos sollten nicht unterschätzt werden, wie DNA-Analysen an archäologischen Fundstätten nun zeigen. Sie belegen etwa, dass auch die ersten Siedler Grönlands schon Walfleisch aßen und womöglich sogar erjagten.

Zu diesem Schluss kommt ein Team von Archäologen um Frederik Seersholm von der Universität in Kopenhagen. Zuvor galt als wahrscheinlich, dass erst die vor rund einem Jahrtausend in Grönland heimischen die Thule-Menschen Wale erbeuteten, während in Ausgrabungen der Paläo-Eskimo-Kulturen der ältesten Saqquaq-Kulturen normalerweise weder Reste von Walknochen noch von den notwendigen Jagdwaffen gefunden wurden. Auch Seersholms Team fand nun zwar keine Knochenreste großer Meeressäuger, durchaus aber DNA-Fragmente von Grönlandwalen, Karibus und Walrossen in bis zu 4000 Jahren alten Schichten unter paläoarktischen Siedlungenspuren. Schon die alten Saqqaq hatten demnach wohl größere Jagdbeute regelmäßig auf dem Speisezettel.

Dass Knochen der Jagdbeute vor Ort immer fehlen könnte bedeuten, dass die Paläo-Eskimos Wal- oder Walross-Fleisch routinemäßig nach einer erfolgreichen Jagd erst vor Ort zerlegten und nur den wertvollen Walblubber, das Fleisch oder Felle nach Hause brachten. Vielleicht sammelten die Menschen auch regelmäßig Reste von gestrandeten Walkadavern, die zu Zeiten der Paläo-Eskimos wahrscheinlich deutlich häufiger anfielen als heute.

Hinweise auf zur Jagd taugliche Harpunen und Boote sind jedenfalls deutlich jünger: Die ältesten Umiak-Boote zur Waljagd wurden zwischen 1200 und 1400 n. Chr von den Thule-Menschen eingeführt; die frühere Dorset-Kultur jagte vor allem Robben mit kleineren Harpunen. Aus der Zeit der Saqquq hatte man bisher man nur eine einzige Jagdwaffe gefunden, die auch größeren Tieren hätte gefährlich werden können – eine knapp 17 Zentimeter lange Harpune. Vielleicht, so spekulieren die Forscher nun, gingen die Saqquaq aber auch auf eine Art auf Waljagd, die ohne die größeren Walfängerboote der späteren Thulemenschen oder ihre Harpunen auskommt. Sie könnten etwa kleinere Kajaks und Fangleinen eingesetzt haben, um auf die Jagd nach den langsam schwimmenden Grönlandwalen zu gehen: So praktizierte dies etwa noch im 18. Jahrhundert auch das aleutischen Fischervolk der Unangan in der Beringstraße. Die Unangan vergifteten dabei zudem ihre kleinen Lanzen mit Pflanzengift aus Eisenhut-Gewächsen und verfolgten verwundete Tiere, bis diese starben. Saqquaq-Jäger könnten vielleicht auf ähnliche Weise vergiftete Lanzen mit vergammelte Fleischresten als Biowaffen eingesetzt haben, spekulieren die Forscher.