© Marc Seid

(Ausschnitt)

Das Suchtverhalten von Menschen ist bestens untersucht – und ebenso die auffallenden Unterschiede in der Wirkung von typischerweise abhängig machenden Rauschgiften auf die weniger hoch entwickelten Gehirne verschiedener Tierarten. Tatsächlich werden neben Menschen nur einigermaßen intelligente Säugetiere wie Ratten oder Affen süchtig nach einer Droge, die mit oder ohne einen zusätzlichen Belohnungsreiz konsumiert wird. Abhängigkeiten entstehen meist auch nur, wenn Versuchstiere konditioniert werden, indem eine Substanz immer gemeinsam mit positiven Erfahrungen kombiniert wird, etwa einer leckeren Mahlzeit. Das, berichten nun Brian Entler von der University of Scranton und Kollegen, gilt aber nicht ausschließlich für Säugetiere: Ihnen gelang es, auch Ameisen schwer morphiumabhängig zu machen. Die Insekten sind damit die ersten Nichtsäugetiere, die klassisches Suchtverhalten an den Tag legen.

Die Forscher hatten in ihrem Experiment 90 Insekten in drei Gruppen getestet – eine erhielt zunächst ein Zucker-Morphium-Gemisch, das im Lauf der Zeit immer weniger Zucker und am Ende nur noch das Opiat enthielt. Die zweite Gruppe bekam eine zunehmend wässrige Zuckerlösung und am Ende pures Wasser, die dritte ständig gleich viel Zucker in Wasser gelöst. Am Ende dieser Konditionierungsphase boten die Forscher allen Tieren die Wahl zwischen Zucker und Morphium. Dabei zeigte sich: Zwei von drei der zuvor an Morphium gewöhnten Tiere bevorzugten nun das Rauschmittel gegenüber dem Zucker, den sonst alle anderen Tiere im Versuch immer lieber auswählten.

Dies belege eine Abhängigkeit ihres Versuchstieres Camponotus floridanus, erklären die Forscher, die allein auf neurochemische Effekte des Opiats zurückzuführen ist. Untersuchungen des süchtigen Ameisenhirns zeigten deutliche Veränderungen in den Verhältnissen der Neurotransmitter Serotonin, Octopamin und vor allem Dopamin, das offenbar eine deutlich verstärkte Belohnungsreiz-Abhängigkeit anzeigt. Die Ameisen könnten demnach als Modell für die neurochemischen Auswirkungen von Sucht dienen, hoffen die Wissenschaftler.