© fotolia / annaav

(Ausschnitt)

Ähnlich wie Primaten, Tauben oder Delfine können offenbar auch Pferde lernen, mit Menschen über Symbole zu kommunizieren. Das zeigt nun ein Experiment von Cecilie Mejdell vom Norwegischen Veterinärinstitut in Oslo und ihren Kollegen.

Die Wissenschaftler trainierten zunächst 23 Pferde verschiedenster Rassen darauf, drei Symbole auf einer Tafel voneinander zu unterscheiden. Stupsten die Tiere mit der Nase gegen Symbol 1, bekamen sie eine Decke umgelegt, bei Symbol 2 wurde diese wieder abgenommen, und wenn sie Symbol 3 berührten, trat keine Veränderung ein. Nachdem die Pferde dieses System erfolgreich verinnerlicht hatten, platzierten die Forscher die Tafel mit den Symbolen auf der Weide der Tiere und beobachteten, wie diese sich bei verschiedenen Wetterbedingungen verhalten würden.

Und tatsächlich: Bei kaltem und windigem Regenwetter stupsten die Tiere häufiger Symbol 1 an – offenbar um ihren Besitzern mitzuteilen, dass sie bei den ungemütlichen Wetterbedingungen gerne eine Decke hätten, so die Interpretation der Forscher. Tiere, die bereits eine Decke bekommen hatten, berührten dagegen das Symbol 3, das für "keine Veränderung" stand. Umgekehrt verhielt es sich dagegen bei warmem Sonnenschein, wo Tiere mit Decke sich nun verstärkt Symbol 2 zuwandten, anscheinend um zu signalisieren, dass sie die Decke gerne abgenommen bekommen würden. Tiere ohne Decke wählten dagegen vermehrt die Option "keine Veränderung".

In den Augen von Mejdell und Kollegen deutet das darauf hin, dass die Tiere sowohl die Konsequenzen ihrer Entscheidungen verstanden als auch gelernt hatten, ihre Präferenzen via Symbole mitzuteilen. In Zukunft, so hoffen sie, kann man Pferde nach diesem System vielleicht auch zu anderen Dingen befragen.