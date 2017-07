1. Süddeutsches Sternwartentreffen in der Oberpfalz

© Bayerische Volkssternwarte Neumarkt

(Ausschnitt)

In der beschaulichen Oberpfalz im Städtchen Neumarkt wird am 5. August 2017 das 1. Süddeutsche Sternwartentreffen abgehalten. Die Einladung erfolgt im Namen der "Fachgruppe Astronomische Vereinigungen" der Vereinigung der Sternfreunde, welche die Veranstaltung als wiederkehrendes Event etablieren möchte. Der Veranstaltungsort ist die Fritz-Weithas-Sternwarte (Bayerische Volkssternwarte Neumarkt in der Oberpfalz). Das Treffen soll als lockere Runde die Zusammenarbeit von Volkssternwarten, Astrovereinen und Astrostammtischen vertiefen und die Vernetzung untereinander fördern. Dabei ist jeder herzlich eingeladen, sich nach seinen Möglichkeiten einzubringen.

Für eine bessere Planung wird um Anmeldung bei Thomas Hilger (thomas.hilger@astronomie-sued.de) oder bei Benedikt Schnuchel (benedikt.schnuchel@astronomie-sued.de) bis zum 22. Juli 2017 gebeten. Das Programm beginnt am 5. August um 10 Uhr, am Vorabend besteht die Möglichkeit zu einem gemütlichen Beisammensein.