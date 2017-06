© Vega, e.V.

(Ausschnitt)

Die VEGA e. V. ist die Jugendorganisation der bundesweiten Vereinigung der Sternfreunde e. V. (VdS). Das ASL 2017 wird organisiert und geleitet von Studenten, die selbst einmal Teilnehmer eines früheren ASL waren. Das Programm ist sehr vielseitig und sieht unter anderem 14 verschiedene Arbeitsgemeinschaften vor. Die Themen reichen dabei von Astrofotografie über Raumfahrt, Quantenmechanik, Astrobiologie bis hin zur Kosmologie.

Teilnehmen am ASL können junge Menschen im Alter von 14 bis 24 Jahren, eine Mitgliedschaft in der VdS ist keine Voraussetzung. Die Teilnahmegebühr für Unterkunft, Verpflegung und Programm beträgt 395 Euro, VdS-Mtglieder zahlen 15 Euro weniger. Die Anreise muss selbst organisiert werden und ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten. Weitere Informationen und Anmeldung: www.vega-astro.de/sommerlager