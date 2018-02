Avatartherapie hilft Menschen mit Schizophrenie

Rund zwei Drittel der Patienten mit Schizophrenie hören Stimmen. Oft empfinden sie die ungewollten Kommentare als bedrohlich oder beleidigend, was ihre Lebensqualität stark beeinträchtigt. Ein Viertel der Erkrankten spricht nicht auf eine medikamentöse Therapie des Symptoms an. Wie ein Forscherteam um Tom Craig vom King's College London nun demonstrierte, könnte in manchen Fällen eine ungewöhnliche Behandlungsmethode helfen: Unterhaltungen mit einem virtuellen Charakter.

75 Betroffene, die seit mindestens einem Jahr an solchen akustischen Halluzinationen litten, erschufen zunächst zusammen mit einem speziell geschulten Therapeuten am Computer einen Avatar – ein Gesicht, das so aussah, wie sich die Betroffenen den Sprecher ihrer wichtigsten Stimme vorstellten. Anschließend konnte der Therapeut von einem anderen Raum aus den Avatar ähnlich wie eine digitale Handpuppe sprechen lassen. Dabei wurde der Tonfall mit Hilfe einer Software so verfremdet, dass sie für den Patienten authentisch klang. Der vom Therapeuten gespielte Avatar sagte nun Dinge, wie sie die Patienten in ihren Halluzinationen typischerweise hörten. Die Probanden sollten dem virtuellen Charakter entschieden entgegentreten, also ihm beispielsweise Kontra geben, wenn dieser sie beleidigte.

Über den Verlauf von sechs Sitzungen gaben die Therapeuten sukzessive die Kontrolle über das Gespräch an die Patienten ab. Anschließend hatte sich deren Symptomatik gebessert: Sie hörten im Alltag weniger Stimmen als die Teilnehmer einer Kontrollgruppe, die stattdessen eine psychologische Beratung erhalten hatten. Einige Monate nach Ende der Behandlung war zwar auch in der Kontrollgruppe Besserung eingetreten. Die Avatartherapie hätte jedoch ungewöhnlich schnell Erfolge gezeitigt, schreiben die Autoren.