Biofilm in Äspö

In der Mine Königstein in der Sächsischen Schweiz hängen ganz besondere Stalaktiten von der Decke. Denn die vermeintlichen Tropfsteine bestehen nicht wie in vielen anderen Höhlen aus Kalkstein, sondern aus lebenden Zellen. In bis zu 45 Zentimeter langen Filmen hängen Bakterien von der Decke, die sich in einer auf den ersten Blick lebensfeindlichen Umgebung offenkundig wohl fühlen: Sie leben in saurem Wasser, das voller Salze steckt und in dem reichlich Uranverbindungen vorkommen. Königstein ist nicht irgendeine Mine, sondern ein ehemaliges Uranbergwerk, dessen Geschichte 1963 begann.

Damals wurde in der Nähe der Ortschaft Königstein eine Uranlagerstätte entdeckt, in der 30 000 Tonnen des für Kernkraftwerke und Atombomben benötigten Erzes im Sandstein der Sächsischen Schweiz steckten. Wurde das radioaktive Schwermetall ab 1967 noch konventionell abgebaut, stellten die Betreiber 1984 auf ein chemisches Verfahren um. Durch Bohrlöcher pressten sie verdünnte Schwefelsäure in den Sandstein oder füllten sie in dort gesprengte Kammern. Später wurde die Flüssigkeit zusammen mit den so aus dem Gestein gelaugten Uranverbindungen an die Erdoberfläche gepumpt. Dort gewann man das Uran in einer Aufbereitungsanlage aus der Lösung und leitete den Rest wieder in das Gestein zurück – eine weltweit eingesetzte Methode.

Mehr als 50 Millionen Tonnen Gestein wurden in Königstein mit dieser Wasser-Schwefelsäure-Mischung gelaugt. Ein Teil der verdünnten Säure blieb in den Poren stecken und löste auch dann noch Uran und andere Schwermetalle heraus, als das Bergwerk nach der Wende 1990 geschlossen wurde. Hätten die Betreiber damals die Pumpen abgestellt, wären die Stollen unkontrolliert vollgelaufen. Dieses Wasser hätte schließlich Uran- und Schwermetallverbindungen aus dem Sandstein ins Grundwasser oder in Bäche, Flüsse und Seen an der Oberfläche spülen können.

Elixier Flutungswasser

Um eine solche Umweltkatastrophe zu vermeiden, begann die für das Stilllegen der Urananlagen in der ehemaligen DDR zuständige bundeseigene Wismut GmbH daher 2001 damit, die Stollen kontrolliert und langsam mit Wasser zu fluten. Zusammen mit der ohnehin aus dem Gestein sickernden Flüssigkeit wird dieses Wasser von der tiefsten Stelle des Bergwerks an die Oberfläche gepumpt. Dort trennt eine Aufbereitungsanlage die reichlich gelösten Uranverbindungen ab, bevor das gereinigte Wasser in die Elbe geleitet wird.

Tunnel im schwedischen Versuchsendlager Äspö Leben findet an den extremsten Orten statt – so auch in den Granitstollen des schwedischen Versuchsendlagers Äspö. Ihre Energie gewinnen die Organismen etwa aus der Verstoffwechslung von Eisen.

Im Jahr 2008 stiegen dann Evelyn Krawczyk-Bärsch und Thuro Arnold vom Institut für Ressourcenökologie des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) mit weiteren Wissenschaftlern in das Uranbergwerk, um das Flutungswasser zu untersuchen. 20 bis 30 Zentimeter dicke, schleimige Biofilme aus Bakterien schwammen dort in den Flutungskanälen, von der Decke hingen besagte Stalaktiten, von deren Spitzen Wasser auf den Boden tropfte. Tatsächlich werden sie im wissenschaftlichen Englisch "snottites" genannt, abgeleitet von "snot" für "Nasenschleim". Dieser Schleim lebt nach den Analysen der HZDR-Forscher in sehr saurem Wasser, das jede Menge Metalle enthält, unter denen Eisen und natürlich Uran dominieren. Selbst das vorhandene Arsen macht ihnen nichts aus. Die Biofilme wiederum bestehen aus sehr vielen unterschiedlichen Mikroorganismen wie Bakterien, Algen und Amöben bis zu Hefen und anderen Pilzen.

Besonders häufig fanden die Forscher Ferrovum-myxofaciens-Bakterien, die gern in saurem Wasser vorkommen. Sie setzen zur Energiegewinnung Eisen mit Sauerstoff um. Die von den Bakterien hergestellten Eisenverbindungen färben den von der Decke hängenden und langsam fester werdenden Schleim in einem kräftigen orangebraunen Farbton.

Die Forscher vermuten, dass die Mikroorganismen die Gifte in ihrer Umwelt ausfiltern. Diese Erkenntnis aber lenkt den Blick auf die Endlager in verschiedenen Weltregionen, in denen möglichst für immer hoch radioaktive Abfälle aus Kernkraftwerken und anderen Einrichtungen gelagert werden sollen. Könnten auch dort Mikroorganismen eine Rolle spielen? Und falls ja, welche?

Helfer im Endlager?

Unter einer Insel vor der Schärenküste im Südosten Schwedens untersuchen Wissenschaftler und Ingenieure im Untertagelabor Äspö, welche Prozesse einige hundert Meter unter der Oberfläche ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle in Granitgestein beeinflussen. "Selbst in 700 Meter Tiefe haben unsere schwedischen Kollegen in den 1990er Jahren an den Wänden des Granitgesteins Mikroorganismen gefunden, die auch in dicken Filmen an den Wänden wachsen", erinnert sich Evelyn Krawczyk-Bärsch vom HZDR-Institut für Ressourcenökologie. Diese Organismen sind offensichtlich quicklebendig: "Wenn wir den Schleim von den Wänden der Klüfte kratzen, um ihn in unseren Dresdner Labors zu untersuchen, wächst in der Tiefe die Schicht in wenigen Wochen wieder nach", erklärt die Forscherin weiter.

Auch in anderen Formationen, die für ein Endlager in Frage kommen, gedeiht das Leben. So findet Henry Moll vom HZDR-Institut für Ressourcenökologie die Mikroorganismen auch in dem Tongestein, in dem möglicherweise das Schweizer Endlager entstehen soll. Und selbst in den Salzstöcken in der Nähe von Carlsbad in New Mexico, in denen die USA bereits Abfälle aus ihrem Atomwaffenprogramm eingelagert haben, entdecken die Forscher Mikroorganismen: "Das sind häufig Archaeen, die nicht nur mit hohen Salzkonzentrationen zurechtkommen, sondern gleichzeitig auch hohe Dosen radioaktiver Strahlung gut vertragen", berichtet Andrea Cherkouk, die ebenfalls am HZDR-Institut für Ressourcenökologie forscht.

In welchem Gestein ein Endlager also auch errichtet werden soll, Mikroorganismen können dort eine Rolle spielen. Kein Wunder also, wenn 15 Forschergruppen aus acht Ländern der Europäischen Union am MIND-Projekt der EU forschen, das vom Juni 2015 bis zum Mai 2019 dieses Leben im Gestein und in möglichen Endlagern untersucht.

Warum gibt es dort Leben?

Die Geologie des Untergrundes von Äspö erklärt ein wenig die Herkunft dieser Mikroorganismen: Als der Granit aus sich abkühlendem Magma kristallisierte, schrumpfte er etwas. Dabei entstanden Spalten und Klüfte, die sich während der Eiszeiten durch das immense Gewicht der aufliegenden Gletscher weiterentwickelten. In diesen Spalten und Klüften fließt häufig Wasser, das bestehendes Leben begünstigt und transportieren kann; zudem finden sich Kohlenstoff, ein paar Spurenelemente und vor allem eine Energiequelle. Im Lauf der Jahrmillionen besiedelten Mikroorganismen daher sehr viele Gebiete im Untergrund.

