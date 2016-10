© Matthew Jakobs

Begoniengewächse auf dem Dschungelboden Malaysias nutzen einen anatomisch-quantenoptischen Trick, um die wenigen ins tiefe Unterholz einfallenden Lichtwellen optimal zu nutzen. Kern der effektiven Lichtsammelstrukturen sind dabei umgestaltete, iridisierende Chloroplasten in den Zellen der Blätter: In diesen "Iridoplasten" stapeln sich präzise zueinander orientierte Membransysteme als photonischer Kristall, der die besonders nutzbaren Wellenlängenbereiche bündelt und im Fotosynthese-Apparat konzentriert. Damit erhöhen die Schattengewächse die Effizienz ihres Systems um vielleicht fünf bis zehn Prozent, rechnen Heather Whitney und ihr Team vor – und sind damit Konkurrenten am Waldboden voraus.

Die Wissenschaftlerin hatte die Zellen des auffällig bläulich-schimmerden Blattgewebes von Begonia pavonina im Licht- und Elektronenmikroskop untersucht und sich dabei auf die besondere innere Struktur der Chloroplasten konzentriert. Das Thylakoid-Membransystem in diesen Organellen übernimmt in allen Pflanzen die Lichtreaktion der Fotosynthese, bei der die Strahlungs-Energie des Sonnenlichts in chemische Energieträger umgewandelt wird. Anders als grüne Durchschnittsgewächse sammeln die blauen Begonien dabei aber besonders die langwelligen Anteile des grünen Wellenlängenbereich, die in den dunklen Bodenbereichen dichter tropischer Wälder dominieren. Blaue Wellenlängen werden als Folge dieser Anpassung besonders stark reflektiert, was die äußere Erscheinung der Blätter erklärt.

Ursache des ungewöhnlichen Reflexions- und Absorbtionsverhaltens der Begonien-Chloroplasten ist die regelmäßige Anordnung ihrer inneren Membranstrukturen: Nur wenige Thylakoidmembranen werden gezielt in etwa 40 Nanometer dicken Schichten so übereinander geordnet und von rund 100 Nanometer breiten Lücken gitterartig getrennt, dass eine feinskalige Nanostruktur entsteht. Dieser photonische Kristall aus sich wiederholenden Muster unterschiedlich reflektierender Elemente lässt Lichtwellen je nach Frequenz unterschiedlich innerhalb der Struktur schwingen und mit sich selbst interferieren: Im Begonienblatt werden so dann blaue Wellenlängen um 470 Nanometer stark reflektiert, grüne Wellenlängen um 500 bis 550 Nanometer dagegen im Blattgewebes gebündelt und stärker absorbiert. Dies passt gut zur Zusammensetzung des Lichts am dunklen Standort der Gewächse: Bis zum Waldboden kommen vor allem die Anteile blauen, gelben und orangen Lichts des ursprünglichen Strahlungsspektrums der Sonne weniger gut durch, weil sie schon im Blattwerk höher wachsenden Pflanzen genutzt werden.

Aus dem Tierreich kennt man verschiedene Beispiele von photonischen Kristallen in den Körperoberfläche, die dort vor allem für eine schillernden Erscheinung sorgen – etwa bei Schmetterlingen, Käfern oder Chamäleons. Photonische Kristalle sind aber auch von technischem Interesse, da mit ihnen etwa die Effizienz von Solarkollektoren erhöht werden kann. Bei den blau iridisierenden und energieeffizienten Begonien finden sich beide Effekte.