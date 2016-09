Tag der offenen Tür am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam

Dabei geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Einblicke in die astronomische Forschung mit interessanten Vorträgen, und es gibt Führungen und Mitmachangebote für Groß und Klein. Bei klarem Himmel besteht die Möglichkeit zur Beobachtung mit Teleskopen. Die Führungen bieten einen Blick hinter die Kulissen des Forschungsinstituts und zeigen, wie Instrumente für Großteleskope weltweit in den Werkstätten des AIP entstehen. Die historischen Sammlungen des AIP können in der Bibliothek und im ehemaligen Hauptgebäude der Babelsberger Sternwarte besichtigt werden. Große und kleine Entdecker erwarten 3-D-Filme von Galaxienkollisionen und der Entwicklung unseres Universums.

Beim lebendigen Sonnensystem werden Gäste selbst zu Planeten. Lichtspiele mit Fasern zeigen, wie aus dem Sternenlicht ferner Galaxien einzigartige Bilder entstehen. Live-Schaltungen zu Teleskopen informieren über aktuelle Himmelsbeobachtungen. Interessierte aller Altersstufen sind herzlich dazu eingeladen und es gibt die einzigartige Möglichkeit, das Institut genau kennenzulernen. Auch das Potsdamer und die Berliner Planetarien werden vertreten sein. Das Logo des AIP zeigt die Sternenkonstellation aus dem Jahr 1846, die zur Entdeckung von Neptun führte. Die Berliner Sternwarte, in der Johann Gottfried Galle den bis dahin unbekannten Planeten zum ersten Mal erblickte, ist eine der beiden Vorgängerinstitutionen des AIP. Weitere Informatio­nen: www.aip.de