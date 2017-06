Dabei öffnet das ESOC, das exakt an diesem Datum seinen 50. Geburtstag feiert, seine Türen für Besucher. Sie können vor Ort sehen, wie die Satelliten der ESA gesteuert werden, darunter Raumsonden, die unseren Nachbarplaneten Mars erkunden. Des Weiteren kontrolliert das ESOC Satelliten zur Umweltforschung und Weltraumteleskope wie XMM-Newton und Gaia, welche die Tiefen des Universums erforschen.

Während der "Langen Nacht der Sterne" geben ESA-Experten Einblicke in die Kontrollräume und halten anschauliche Kurzvorträge. Abgerundet wird das Programm mit Info-Ständen, Teleskopen zur direkten Beobachtung des Nachthimmels sowie Spielstationen für junge Besucher. Auf dem Vorplatz des ESOC-Geländes findet ein Bühnenprogramm in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk statt. Das ESOC öffnet am 8. September von 16 bis 1 Uhr für die Besucher. Eintrittskarten sind online ab dem 10. Juni 2017 erhältlich bei www.darmstadt-tourismus.de, der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier Euro. Weitere Informationen: www.esa.int/ESOC50_DE