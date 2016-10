© fotolia / kwanchaift / kilala

Soeben hat die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften die diesjährigen Empfänger des Nobelpreises für Chemie bekanntgegeben. Geehrt werden Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart und Bernard L. Feringa für "Design und Synthese molekularer Maschinen". Die Forscher hätten sich um den Bau winziger Lifts, künstlicher Muskeln und Mini-Motoren verdient gemacht, heißt es in der Begründung der Jury.

Der 1944 in Paris geborene Sauvage ist emeritierter Professor der Universität Straßburg und emeritierter Forschungsdirektor des Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Sir J. Fraser Stoddart wurde 1942 in Edinburgh geboren. Er ist Professor für Chemie an der Northwestern University in Evanston, US-Bundesstaat Illinois. Aus Barger-Compascuum in den Niederlandern stammt der 1951 geborene Bernard Feringa, der heute als Professor für organische Chemie an der Universität Groningen forscht.

Die Chemie-Nobelpreisträger 2016 Von links nach rechts: Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart, Bernard L. Feringa

Beim Bau der winzigen Maschinen gelang Sauvage der erste Schritt, als er 1983 zwei ringförmige Moleküle zu Ketten zusammenschloss, einem so genannten Katenan. Kennzeichnend für die Verbindung der beiden Moleküle ist, dass sie nicht chemisch, sondern rein mechanisch zusammengehalten werden. Das bewegliche Gelenk, das dadurch geschaffen wurde, sei eine der Grundvoraussetzungen für den Bau von Miniaturmaschinen, schreibt die Jury.

Schritt zwei gelang Stoddart im Jahr 1991. Er entwickelte so genannte Rotaxane, die aus einem Ring bestehen, der sich um eine molekulare Achse dreht. Mit diesem Bauteil konnte der Wissenschaftler molekülgroße Lifts, Muskeln und sogar eine Art Computerchip bauen.

Feringa schließlich konstruierte den ersten molekularen Motor, der sich kontinuierlich in eine Richtung drehte und am Ende einen Glaszylinder bewegte, der 10 000 Mal schwerer war als der Motor selbst.

Wie die Jury schreibt, hätten die drei Wissenschaftler das Feld auf einen Stand gebracht, der dem Bau von Motoren in den 1830er Jahren entspreche. Damals seien die technischen Geräte noch eher eine Kuriosität gewesen, über die revolutionierende Kraft ihrer Anwendungen sei man sich seinerzeit kaum bewusst gewesen. Ähnlich drückte es Stoddart kürzlich im Beitrag "Nanomotoren lernen laufen" auf spektrum.de aus: "Wir haben es weit gebracht. Nun müssen wir noch zeigen, dass die Dinge auch irgendwie nützlich sind."