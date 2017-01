© PeerJ (2017), 10.7717/peerj.2908

(Ausschnitt)

Mit einer Spannweite von rund zwölf Metern und einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm gehört Hatzegopteryx zu den größten Flugsauriern der Kreidezeit. Doch während viele seiner Verwandten Fisch und allenfalls kleine Landtiere erbeuten konnte, erlegte dieser Pterosaurier womöglich sogar Arten, die so groß wie Ponys oder kleinere Pferde werden konnten. Das legen zumindest Fossilien nahe, die Darren Naish von der University of Southampton und Mark Witton von der Portsmouth University untersuchen konnten und die aus dem heutigen Transsilvanien stammen. Die Überreste deuten an, dass sich Hatzegopteryx gehörig von anderen Flugsauriern unterschied. Während diese sich überwiegend durch lange Hälse und Beine auszeichneten, besaß Hatzegopteryx einen kurzen, kräftigen Nacken mit breiten Knochen und einen sehr breiten Mund. Die Art war also wohl eher kompakt gebaut mit starken Rücken-, Schwingen- und Beinmuskeln, die zu seinem großen Gewicht trotz der leichten Knochen beitrugen. Verstärkt waren die Wirbel durch ein schwammartiges, stabilisierendes Material, das die auftretende Belastungen bei der Jagd abfederte.

Der große Mund ermöglichte den Tieren wohl auch das Erbeuten von sehr viel größerer Beute als bei den anderen Pterosauriern. Der Fundort gehörte vor 70 Millionen Jahren, als Hatzegopteryx lebte, zu einer Insel namens Hateg im Tethys-Meer. Bisherige Fossilienfunde aus der Region werden von kleinen Dinosaurierspezies dominiert, große Fleischfresser tauchten dagegen bislang aus dieser Zeit nicht auf. Die Pterosaurier waren deshalb wahrscheinlich die Spitzenräuber des damaligen Ökosystems auf Hateg, so Naish und Witton. Ähnlich wie heutige Marabus stolzierten sie wahrscheinlich über die Insel und erlegten die teils ponygroßen Dinosaurier, die sie im Ganzen schlucken konnten. Nicht alle Flugsaurier wurden allerdings so groß wie Hatzegopteryx oder der verwandte Quetzalcoatlus. Erst 2016 beschrieben Elizabeth Martin-Silverstone von der University of Southampton und ihre Kollegen eine Spezies, die allenfalls die Größe einer Möwe oder eines Adlers erreicht hat.