(Ausschnitt)

Im Mai ist es wieder so weit, die Walter-Hohmann-Sternwarte Essen e. V. lädt am 13. des Monats zum 33. ATT im Gymnasium am Stoppenberg ein. Auf den Besucher warten eine Vielzahl an Geräten von Händlern und Instrumentenbauern aus dem In- und Ausland. Hier besteht die Möglichkeit, die neuesten Teleskope, Okulare, Kameras, Montierungen und vieles weitere Zubehör zu inspizieren. Auch veritable Schnäppchen sind dann wieder möglich – dafür ist der "Astronomische Tausch- & Trödeltreff" schließlich bekannt. Zudem präsentieren sich Astronomievereine und Volkssternwarten auf dem ATT und bieten Gelegenheit zum Kennenlernen.

Das umfangreiche Rahmenprogramm zu astronomischen Themen bietet Informationen zu vielerlei Aspekten. Unter anderem wird zu einem virtuellen Rundgang durch das Kennedy Space Center in Florida eingeladen, Einsteiger erhalten hilfreiche Tipps für den Kauf der ersten Astroausrüstung, und es gibt eine Einführung in die Geheimnisse der Spektroskopie.

Der Eintritt für Besucher ab 13 Jahren beträgt 6 Euro, jüngere Sternfreunde müssen gar nichts zahlen. Mitglieder der Vereinigung der Sternfreunde e. V. und Gruppen ab zehn Personen erhalten einen ermäßigten Eintrittspreis. Die Messe ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch die Redaktion von "Sterne und Weltraum" wird am Stand von "Spektrum der Wissenschaft" vor Ort sein. Nutzen Sie die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Redakteuren!

Weitere Informationen: ATT – Europas größte Astronomie Börse

Kontakt: info@att-boerse.de