© AME

(Ausschnitt)

Am Samstag, dem 9. September 2017, öffnen sich zum zwölften Mal die Tore zur Astronomie-Messe AME auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen. Rund 60 Aussteller präsentieren Neuheiten aus den Bereichen Sternwarten, Teleskope, Bücher und Zeitschriften, Ferngläser, Fotos und Outdoor-Ausrüstungen. "Sterne und Weltraum" und der Verlag Spektrum der Wissenschaft sind ebenfalls mit einem eigenen Stand vertreten. Hier haben Sie Gelegenheit, Produkte zu erwerben oder mit einem der Redakteure zu sprechen. Kommen Sie einfach vorbei!

Auch dieses Jahr gibt es auf der Astronomie-Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm: Den Eröffnungsvortrag hält diesmal Stefan Seip, Astrofotograf aus Stuttgart. Er stellt die Frage: "Wer baut die beste Astrokamera?" Danach berichtet Till Credner, Lehrer am Progymnasium in Rosenfeld, über seinen Mitflug in der Flugzeugsternwarte SOFIA. Die Vortragsreihe beendet Stefan Krause mit einem Vortrag über Polarlichtmythen und Realität.

Am Freitagabend, dem 8. September, findet an der Sternwarte Zollern-Alb ein Beobachtungsabend statt. Es kann bei klarem Wetter mit verschiedenen Teleskopen der Sternenhimmel beobachtet werden. Dabei steht auch das große Spiegelteleskop mit 80 Zentimeter Öffnung für Beobachtungen bereit. Kontakt: Walburga und Siegfried Bergthal, info@astro-messe. de, weitere Informationen: www.astro-messe.de