Kumys ist in den Steppenländern Zentralasiens noch heute sehr beliebt, in der Mongolei gilt der dort "Airag" genannte Drink sogar als Nationalgetränk. Hergestellt wird er durch Vergären von Stutenmilch in einem ähnlichen Verfahren wie beim Brauen von Bier, bei dem allerdings Getreide als Grundlage genommen wird. Während Mitteleuropäer Kumys oft eher skeptisch beschnuppern, trinken die Steppenvölker Zentralasiens es ähnlich wie die Menschen andernorts Wasser oder Tee; oft genug ist es sogar Grundnahrungsmittel wie unser Brot und Vitaminlieferant wie hier zu Lande Obst und Gemüse.

Die Menschen im Norden des heutigen Kasachstan hatten also gute Gründe, vor rund 5500 Jahren Pferde zu halten. Waren und Reiter transportierten die Tiere vermutlich erst später – und so hat die Domestizierung des Pferds wohl kulinarische Hintergründe. Überhaupt hält die Evolutions- und Kulturgeschichte des Hauspferds noch Überraschungen bereit, berichten Ludovic Orlando vom Naturhistorischen Museum Dänemarks in Kopenhagen und gleich 46 Kollegen jetzt im Fachblatt "Science". Das Team hat das Erbgut dieser ältesten Hauspferde aus Kasachstan analysiert und stellt fest: Ihre genetischen Spuren finden sich im Erbgut heutiger Reit- oder Kutschpferde kaum noch. Sie lebten allerdings in den Przewalski-Pferden weiter, die einst über die Steppen zwischen dem Süden Sibiriens, Kasachstan, der Mongolei und dem Westen Chinas trabten.

Vom Jäger zum Züchter

In dieser riesigen Region hatte der kasachische Archäologe Viktor Zaibert da, wo die Steppen Zentralasiens langsam in die Wälder Sibiriens übergehen, gar nicht weit von der Hauptstadt Kasachstans, die Reste einer Siedlung entdeckt, die vor ungefähr 5600 bis vor 5000 Jahren bewohnt war. Mehr als 160 halb in den Boden eingegrabene Wohnhäuser haben die Forscher dort mittlerweile untersucht und dabei einige hunderttausend Tierknochen ans Licht gebracht, von denen die allermeisten von Pferden stammen.

© Ludovic Orlando / Natural History Museum of Denmark (Ausschnitt) Pferdehaltung in der Steppe | In den staubigen Steppen der Mongolei leben die Menschen heute wie vor Jahrtausenden von der Pferdehaltung.

Diese Tiere waren offensichtlich die wichtigste Beute der Jäger und Sammler in den Steppen Zentralasiens. Allerdings passen die Funde in der Botai genannten Siedlung nicht so recht zur Lebensweise von Pferdejägern: Die zerlegen das Opfer praktischerweise und tragen dann einzelne Teile in ihr Lager. Sandra Olsen von der University of Kansas, eine der Autorinnen, findet in Botai aber meist komplette Pferdeskelette. Zudem stammen sie ungefähr zur Hälfte von Hengsten und zur Hälfte von Stuten. Jäger hätten dagegen weit überwiegend Stuten erlegt, weil Hengste viel schwieriger zu erbeuten sind. Obendrein finden sich in den Zähnen und Kieferknochen einiger ausgegrabener Pferde Kerben, die typischerweise entstehen, wenn die Tiere einen Zügel tragen, mit dessen Hilfe sie geführt werden.