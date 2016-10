© Fachgruppe Geschichte der Vereinigung der Sternfreunde e. V.

(Ausschnitt)

Die Sternwarte befindet sich im ehemaligen königlichen Lyzeum und wird heute vom Verein der Freunde der Sternwarte Regensburg e. V. betrieben. Sie besteht seit 1919 und ist damit die älteste Volkssternwarte Süddeutschlands. Im Gebäude steht ein Vortragssaal für 50 Personen zur Verfügung. Bereits am Freitagabend treffen sich die Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein. Anschließend kann auf der Sternwarte beobachtet werden. Der Samstag ist dann den Vorträgen gewidmet.

Ein Thema ist die Astronomiegeschichte in Regensburg mit seiner zentralen Figur Johannes Kepler. Am Sonntag steht ein Besuch im Keplerhaus auf dem Programm. Das kleine informative Museum in der Regensburger Altstadt zeigt den Ort, an dem der große Astronom 1630 starb. Alle astronomisch und historisch Interessierten – egal ob VdS-Mitglied oder nicht – sind herzlich zur Tagung eingeladen. Informa­tionen: geschichte.fg-vds.de.