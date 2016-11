© fotolia / denio109

Eine neue Untersuchung an Mäusen erhärtet bisherige Indizien, dass weit verbreitete Zusatzstoffe in Lebensmitteln indirekt Darmkrebs begünstigen. Wie eine Arbeitsgruppe um Emilie Viennois von der Georgia State University berichtet, verändern die Stabilisatoren Polysorbat-80 (E 433) und Carboxymethylcellulose (E 466) die Darmflora von Mäusen so, dass eine leichte chronische Entzündung im Darm entsteht. In einem gängigen Modellversuch für die Entwicklung von Darmkrebs fand die Forscherin eine höhere Tumorhäufigkeit im Zusammenhang mit den beiden Zusatzstoffen und der von ihnen ausgelösten entzündlichen Reaktion. Der Befund bestätigt das Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2015, allerdings warnen Fachleute, darunter die Arbeitsgruppe selbst, vor übereilten Rückschlüssen auf die Wirkung der Stoffe bei Menschen.

Die Zusatzstoff E 433 und E 466 sind in vielen Lebensmitteln enthalten und gelten auf der Basis gängiger Prüfungsverfahren als sicher. Die Stoffe sind jedoch unverdaulich für Menschen und werden erst weiter hinten im Darm von Bakterien abgebaut, so dass sie vor allem die Darmflora beeinflussen, indem sie Nahrung für bestimmte Bakterien liefern. In der Studie von Viennois und ihrem Team sank dadurch die Bakterienvielfalt im Mäusedarm, mit dem Ergebnis der schon 2015 beobachteten schwachen Entzündung. Entzündliche Zustände im Darm sind auch aus anderem Kontext – zum Beispiel Colitis Ulcerosa oder Morbus Crohn – als potenziell tumorfördernd bekannt, so dass die neuen Erkenntnisse nicht überraschend kommen. Allerdings werfe die Studie beim derzeitigen Stand mehr Fragen auf als die beantworte, warnen Fachleute. Sowohl Darmflora als auch Ernährung unterscheiden sich bei Mäusen und Menschen drastisch, so dass der Befund zuerst einmal Anlass zu spezifischeren Studien an Menschen sein wird.