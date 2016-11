© Fiona Mathews

(Ausschnitt)

Wie gefährlich neue Windräder für Fledermäuse sind, wird zumindest in Großbritannien nur schlecht vorausgesagt. Das findet ein Forscherteam um Fiona Mathews von der University of Exeter. Ihre Studie zeigt, dass britische Fledermäuse weiterhin oft Windrädern zum Opfer fallen – selbst in Gebieten, in denen die Tiere zuvor nicht beobachtet worden waren.

Für die Studie überwachten die Forscher Fledermäuse in 29 britischen Windparks über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Um die kleinen Tiere zu orten, verwendeten sie Audiorekorder, mit denen sie die Fledermäuse anhand ihrer Laute identifizierten. Sie bargen auch tote Tiere, die sie vorwiegend mit Hilfe von Suchhunden aufspürten.

Die gesammelten Daten zeigen klar, dass Fledermäuse um Anlagen auftauchten, in deren Nähe sie laut Voruntersuchungen nicht zu erwarten gewesen wären. Nicht nur das: Auch Todesfälle wurden in diesen Windparks verzeichnet. Bemerkenswert ist vor allem, dass sich die Anzahl von tot gefundenen Tieren in "sicheren" und in Risikogebieten nicht maßgeblich unterschied.

Warum Voruntersuchungen nur schlecht vorhersagten, welche Anlagen für Fledermäuse gefährlich sein würden, ist noch offen. Die Forscher vermuten, dass Prüfungen unzureichend durchgeführt wurden oder dass Fledermäuse von aktiven Windrädern angezogen werden könnten. Besonders letztere Vermutung bedürfe weiterer Untersuchungen, finden die Wissenschaftler.

Sie bemerkten auch, dass bauliche Maßnahmen wie zum Beispiel Hecken die Tiere nur begrenzt oder womöglich gar nicht beschützten. Fledermäuse starben nämlich selbst in Windkraftanlagen, die abseits von bekannten Kolonien erbaut worden waren. Wie gefährlich Windparks wirklich sind, dürfte also bisher oft unterschätzt worden sein.

Um Fledermäuse vor dem Tod am Windrad zu bewahren, raten die Forscher zur dauerhaften akustischen Überwachung der Windräder – so könne die Betriebszeit der Anlagen an die Tiere angepasst und Todesfälle vermieden werden. Derartige Maßnahmen sind in Deutschland bereits verbreitet und in manchen Bundesländern sogar vorgeschrieben. Laut Schätzungen sterben durch heimische Windräder dennoch rund 250 000 Fledermäuse pro Jahr.