© Yu Chen, Capital Normal University Beijing

(Ausschnitt)

Zumindest rein äußerlich erinnert Limusaurus inextricabilis an die klassischen Hollywood-Raubsaurier T. rex und Velociraptor: ein Zweibeiner mit kurzen Ärmchen und langem Schwanz. Nur sein zahnloser Kiefer, der in einen Schnabel mündet, passt nicht so recht ins Bild, das man diesem Dinosauriertypus, den Theropoden, hat. Tatsächlich war Limusaurus einer der wenigen Pflanzenfresser in dieser Gruppe.

Und wie sich nun zeigt, galt auch dies nur für die ausgewachsenen Exemplare. In den Fossilien jüngerer Limusaurier haben Forscher entdeckt, dass diese sehr wohl Zähne hatten. Ein Küken besaß noch 42 Beißerchen, ein heranwachsendes Exemplar nur noch 34 Zähne und ein erwachsener Limusaurus schließlich keinen einzigen mehr.

Das Team um Shuo Wang von der Capital Normal University in Peking untersuchte insgesamt 19 Exemplare des Limusaurus. Auf Grund der Körpergröße und histologischer Daten konnten die Fossilien sechs verschiedenen Entwicklungsstadien zugeordnet werden. Das jüngste Exemplar ist weniger als ein Jahr alt geworden, das älteste mehr als zehn Jahre. Die Fossilien repräsentieren damit eine gut dokumentierte Entwicklungsserie, an der der Gestaltwandel im Lauf des Wachstums sichtbar werden. Die Forscher identifizierten 78 Veränderungen, doch die auffälligste sei der Verlust der Zähne.

Der vollständige Schwund der Zähne deutet darauf hin, dass sich auch der Speiseplan des Limusaurus mit dem Erwachsenwerden änderte: Die Küken waren Fleisch- oder zumindest Allesfresser, die Alten vermutlich nur noch Pflanzenfresser. Für diese These spricht auch, dass die Forscher nur in den Fossilien älterer Limusaurier Gastrolithen entdeckten. Diese Magensteine brauchen Pflanzen fressende Vögel zur Verdauung. Ein Insektenfresser sei der Limusaurus angesichts seiner Körpergröße vermutlich nicht gewesen.

Zahnverlust ist bei heute lebenden Tieren nicht ungewöhnlich: Manche Fische und Amphibien verlieren ihre Zähne, sobald sie wachsen. Allerdings ist der Limusaurus das erste Reptil, bei dem jugendlicher Zahnverlust dokumentiert wurde.