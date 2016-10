© iStock / BraunS

(Ausschnitt)

Die Verdauung bringt es mit sich, dass dabei Gase entstehen: Die unzähligen Bakterien der Darmflora brechen den Nahrungsbrei herunter, wodurch aus den umgesetzten Kohlenhydraten Wasserstoff, Kohlendioxid und Methan entstehen, und geschluckte Luft findet ebenfalls ihren Weg durch den Darm nach draußen. Sie sind alle weit gehend geruchlos und sorgen allenfalls durch eine möglicherweise auftretende Geräuschkulisse für peinliche Momente, wenn der Wind abgeht. Unsere Nahrung besteht jedoch auch zu einem großen Teil aus Proteinen, die den Flatulenzen üble Geruchskomponenten in Form des faulig riechenden Schwefelwasserstoffes hinzufügen können: Dieser Duft fauler Eier wird ebenfalls durch Darmbakterien erzeugt, wenn sie proteinhaltiges Essen verarbeiten. Das stinkende Gas sorgt jedoch nicht nur für rote Köpfe, sondern erhöht womöglich auch das Risiko für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen oder gar Darmkrebs.

Chu Yao von Monash University in Melbourne und ihr Team haben deshalb untersucht, wie sich die Produktion des Schwefelwasserstoffes durch bestimmte Lebensmittel beeinflussen ließe – ohne dass wir völlig auf Käse, Eier oder Fleisch verzichten müssten. Dazu untersuchten sie die festen Ausscheidungsprodukte von sieben gesunden Erwachsenen und fügten deren Kot im Labor bestimmte Mengen an Cystein zu. Diese schwefelreiche Aminosäure kommt in proteinreichen Lebensmitteln in größerer Konzentration vor. Nach diesem Zusatz entwickelten die ausgeschiedenen Darmbakterien in den Stuhlproben plötzlich die siebenfache Menge an Schwefelwasserstoff als zuvor. Dieser Prozess war jedoch umkehrbar. Denn nach dem Hinzufügen von vier langsam abbaubaren Kohlenhydraten sanken die Emissionen beträchtlich: Diese passieren den Darm nur unvollständig verdaut und werden erst im Dickdarm langsam fermentiert.

Besonders effektiv wirkten dabei Stärke, die beispielsweise in Kartoffeln, Bananen oder Getreideprodukten vorkommt, und Fructane – ein Mehrfachzucker, der unter anderem in Weizen, Artischocken und Spargel vorhanden ist. Sie drosselten die Schwefelwasserstoffproduktion um ganze 75 Prozent. Die beiden anderen Kohlenhydrate Psyllium – ein Pflanzenschleim aus Flohsamen –, und Sterculia (ein faseriger Ballaststoff, der aus Material der Stinkbäume gewonnen wird) drosselten sie immerhin noch um ein Viertel. Beide Kohlenhydrate werden nur sehr schlecht abgebaut, quellen im Darm aber stark und nehmen dabei auch üble Gerüche auf.

Das auf der Jahrestagung der Gastroenterologischen Gesellschaft Australiens vorgestellte Ergebnis würde einige Ernährungsvorschläge über den Haufen werfen, sollte es sich bestätigen, so der NewScientist. Menschen, die unter exzessiven, geruchsintensiven Blähungen leiden, wird oft geraten, sie sollten auf ballaststoffreiche Lebensmittel verzichten. Dadurch reduziert sich zwar tatsächlich die Menge an produziertem Gas, da weniger Methan, Kohlendioxid und Co entsteht. Dafür nimmt die Menge an Schwefelwasserstoff in Relation und im Gesamtvolumen zu – und dafür fürchteten sich Menschen mehr als vor häufigeren, aber geruchlosen Flatulenzen, so die Forscher. Als nächstes wollen Yao und Co probieren, ob ihre Ergebnisse nicht nur im Labor, sondern auch im menschlichen Körper auftreten. Sie suchen daher gesunde und an Darmentzündungen leidende Menschen, die eine gewisse Zeit lang wenig Proteine, aber reichlich bestimmte Kohlenhydrate aufnehmen wollen.