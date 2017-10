© earth.nullschool.net

(Ausschnitt)

Auf unserer Seite des Atlantiks ziehen nur selten Hurrikane bis vor die Gestade Europas: "Gordon" brachte 2006 in abgeschwächter Form schwere Regenfälle nach Spanien, "Vince" erreichte die Iberische Halbinsel 2005 sogar als Tropensturm, und 2016 zog "Alex" in Richtung der Azoren. Und die Wirbelsturmsaison 2017 bleibt weiterhin überdurchschnittlich aktiv. In diesen Tagen ist erneut ein Hurrikan auf dem Ostatlantik auf dem Weg nach Europa: "Ophelia" bewegt sich gegenwärtig gemächlich nach Nordosten – am Montag (16.10.) könnte sie auf die irische Küste treffen, wie "kachelmannwetterDE" prognostiziert.

Der zehnte Hurrikan dieses Jahres auf dem Atlantik hatte sich weiter nördlich als seine Vorgänger vor Westafrika gebildet, weshalb er nicht mit den Passatwinden nach Westen in Richtung Amerika zog. Stattdessen schlug er einen Kurs nach Nordosten ein, der ihn zwischen den Azoren und Madeira hindurch vor die Küste Portugals bringt. Begünstigt wird seine Bildung durch zu warmes Wasser in diesem Teil des Atlantiks: Die Temperaturen liegen mit 26 bis 27 Grad Celsius rund ein Grad Celsius über dem langjährigen Mittel. Im Zusammenhang mit ungewöhnlich kalter Luft in der Höhe war über die Kondensation letztlich ausreichend Energie vorhanden, so dass sich "Ophelia" zu einem Hurrikan entwickeln konnte.

Den gegenwärtigen Vorhersagen nach knickt die Bahn des Hurrikans vor Portugal jedoch ab, die Westküste der Iberischen Halbinsel direkt wird also verschont. Auf starke Winde und Brandung sowie wechselhaftes Wetter muss man sich dort dennoch einstellen. Heftiger dürften die Auswirkungen für Irlands Südküste sein, die momentan noch inmitten der Zugbahn läge. Da "Ophelia" auf ihrem Weg dahin jedoch über kühleres Wasser gelangt, schwächt sich das System zu einem kräftigen außertropischen Sturm ab. Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometer pro Stunde sind allerdings im Bereich des Möglichen. Auf hoher See verursacht der Sturm zudem starken Seegang: Wellenhöhen von 15 Metern dürften regelmäßig auftreten, sogar einzelne Kaventsmänner (Monsterwellen) mit noch größerer Höhe sind nicht ausgeschlossen.

Einen netten Nebeneffekt hat "Ophelia" für Mitteleuropa. An seiner Südostseite zapft sie warme Luftmassen an und führt sie über Spanien und Frankreich bis nach Deutschland – was hier zu Lande für steigende Temperaturen und sonniges Wetter ab dem Wochenende sorgt. Bis zu 25 Grad Celsius können es am Sonntag in Baden werden. Und auch Spanien und Portugal profitieren wahrscheinlich von dem Sturm: Er soll ergiebigen Regen im Süden der Länder bringen, die dieses Jahr von starker Trockenheit betroffen waren.