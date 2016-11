© Bernd Koch

(Ausschnitt)

Die Grundkenntnisse der Spektrenkalibrierung, Flusskalibration, Normierung und Messung von Äquivalentbreiten und Radialgeschwindigkeiten werden an astrophysikalisch interessanten, ausgewählten Objekten nach erweiterten Auswertekriterien vertieft. Die Veranstaltung läuft von Freitag, dem 5., bis Sonntag, dem 7. Mai 2017. Am Freitag- und am Samstagabend können die Teilnehmer auf der Sternwarte am Carl-Fuhlrott-Gymnasium in Wuppertal Spektren mit eigenen Spektrografen aufnehmen.

Bei gutem Wetter wird zuerst eine Einführung in die Teleskopbedienung gegeben, und danach widmen wir uns den Spektren. Das Mitbringen eines eigenen Spektrografen ist keine Teilnahmevoraussetzung, aber empfehlenswert. Die Vorstellung der Zielobjekte des Seminars und die Darlegung phänomenologischer und spektroskopischer Objektmerkmale, ihre wissenschaftliche Relevanz und Interpretation findet am Samstag und Sonntag tagsüber im Tagungsraum des Schülerlabors statt. Dies geschieht entweder an den eigenen selbst aufgenommenen Spektren oder aber – im Fall schlechten Wetters – an bereits vorbereiteten Spektrenserien der Objekte. Maximal können zwölf Personen an der Tagung teilnehmen, die Kursgebühr beträgt 110 Euro. Anmeldung bei: Ernst Pollmann, ernst-pollmann@t-online.de, Anmeldeschluss ist der 9. April 2017. Informationen: www.baader-planetarium.de/workshop-spektroskopie/kurs-pollmann.htm